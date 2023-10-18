الرئيس السيسى: علينا التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل ومتكامل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تناول مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة في فلسطين من خلال الاتصالات المكثفة مع طرفي الصراع وكل الأطراف الدولية والإقليمية على مدار الأيام الماضية.

وتابع، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم الاتفاق في الرؤى حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة المدنيين لمزيد من الخطر.

وأضاف، أنه أكد ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 76 وعاصمتها القدس الشرقية، فيما تم الاتفاق في الرؤى على أهمية استئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق تسوية القضية الفلسطينية.