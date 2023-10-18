كندا.. تظاهرات أمام القنصلية الأمريكية فى مونتريال لإدانة الأزمة الإنسانية فى غزة

شهدت مدينة مونتريال الكندية مظاهرات خارج القنصلية الأمريكية، نظمها المئات تضامنًا مع الشعب الفلسطينى، بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.

وردد المتظاهرون العبارات التي تدعو الحكومة الأمريكية لإدانة الأزمة الإنسانية في غزة والتوقف عن إرسال الدعم المالي للجيش الإسرائيلي وسط الحرب المستمرة على غزة.

وقال براء أبوحامد عضو مجموعة مونتريال من أجل فلسطين، في تصريحات لموقع "كندا نيوز 24"، خلال التظاهرات: "قتلوا المواطنون بدم بارد".

وأضاف: "نحن هنا للدفاع عن هؤلاء الأشخاص وللوقوف والدعوة إلى إنهاء الحصار على غزة..هذه أزمة إنسانية وجرائم حرب دولية ترتكب ولا يمكننا أن نقف متفرجين"، داعيا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إلى إدانة جرائم إسرائيل التي تحدث في غزة.

وتابع: "بايدن وترودو يسارعان إلى دعم الحكومة الإسرائيلية، لكنهما مترددان للغاية في تحميل إسرائيل المسؤولية علنا عن قتل المدنيين الفلسطينيين".

ضحايا مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته التي تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ في مناطق متفرقة بقطاع غزة، حيث ارتكب مساء أمس الثلاثاء، مجزرة راح ضحيتها نحو 500 شهيد بعدما قصف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في حى الزيتون وسط قطاع غزة.

وأظهرت لقطات البث المباشر لوسائل الإعلام المختلفة، تحول ساحة المستشفى إلى شلال من الدماء وأشلاء متقطعة بعد أن قتل وأصيب مئات المصابين والمرضى في هذه الجريمة غير المسبوقة.

كما أظهرت صور من المستشفى النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 500 قتيل سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وكان المستشفى يأوي آلاف النازحين من مناطق سكنهم بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي سكان محافظتي غزة وشمال القطاع بالنزوح إلى مناطق الوسط والجنوب.

وكانت وزارة الصحة تحدثت في آخر إحصائية لها عن تجاوز عدد الشهداء الـ2800 ومثلهم مفقودين تحت الأنقاض وأكثر من عشرة آلاف إصابة.