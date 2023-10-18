"حياة كريمة" تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلى للمستشفى المعمدانى بغزة

أدانت مؤسسة “حياة كريمة” بكل العبارات، الجريمة النكراء للاحتلال الغاشم علي المستشفى المعمداني، والتي تعد انتهاكا للإنسانية وخرقا للقانون الدولي.

‏وتدين المؤسسة هذه الجريمة النكراء التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.



‏وأمام هذا التعد السافر، فإن مؤسسة حياة كريمة تؤكد علي استمرارها في حشد جهود الإغاثة والدعم للأشقاء في غزة، ‏كما تؤكد المؤسسة أن دماء الضحايا الطاهرة هي وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو إستعادة الانسانية والالتزام بالقانون، كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب.

وأدان الرئيس عبدالفتاح السيسي بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدًا موقف مصر دولة وشعبًا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري.