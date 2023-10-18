رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: إسرائيل لا تصلح معها الدبلوماسية

قال المخرج عمرو عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، إننا أمام جريمة كاملة ومنظمة من العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أن هناك تعمد لتجاهل العنصر العربي الذين وصفوهم بأنهم "حيوانات بشرية"، فلابد من موقف أمام ما يحدث لأننا أمام مفترق تاريخي حقيقي.



وأضاف المخرج عرو عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال، عبر قناة dmc: “نحن كاتحاد عملنا وقفة احتجاجية، وفوجئنا أثناء الوقفة بالجريمة الأخرى وهي قصف مستشفى المعمداني، وكان معنا الملحق الثقافي الفلسطيني، ورئيس التلفزيون الفلسطيني في مصر، وأثناء ذلك فوجئنا بالجريمة الجديدة ضمن جرائمهم اليومية التي لابد لنا كشعوب أن نقف أمامها، نحن لسنا أقل من كولومبيا وما حدث فيها من طرد للسفير الإسرائيلي”.

لا تصلح مع إسرائيل الدبلوماسية



وتابع: "نحن أمام جريمة منظمة، كما أننا لسنا أمام اعتداء على غزة فقط، وإنما اعتداء على سيادة مصر، لأنهم يريدون تهجير أهل غزة إلى سيناء، نحن أمام جريمة منظمة ويجب للدبلوماسية أن تُركن جانبًا خلال هذه الظروف في رأيي، إسرائيل لا تصلح معهم أي دبلوماسية منذ كامب ديفيد، هم لا يحترمون إلى العنف لأنهم جبناء".