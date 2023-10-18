الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": استمرار الأعمال الإجرامية بغزة ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أكد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أنه يتابع بحالة من الرفض الشديد والاستنكار لما تشهده تطورات الأوضاع في فلسطين، حتى وصل الأمر بالاحتلال لقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وهو ما أسفر عن استشهاد المئات من الأبرياء.

وقال الحزب في بيانه إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في أعماله الإجرامية والتي تتعارض مع الإنسانية ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الغاشمة، متسائلا أين موقف المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان من الذي يحدث في غزة؟

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برلمانى: قصف الاحتلال لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى

وأضاف: تجاهل المجتمع الدولي ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ازدواجية في التعامل، وخرق واضح لكل مبادئ حقوق الإنسان.

الجهود المصرية  لدعم الشعب الفلسطيني

وفي هذا الصدد يثمن حماة الوطن، الجهود والتحركات المصرية على جميع المستويات لدعم الشعب الفلسطيني، والدعوة لعقد قمة دولية، والتي من المتوقع أن يكون لها دور كبير في تهدئة الأوضاع وحل الأزمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه دعوات لقادة الدول الفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، لعقد قمة دولية في القاهرة، السبت المقبل، تحت عنوان "قمة القاهرة للسلام" لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وقد لاقت تلك الدعوة  قبولًا واسعًا، ومن المرتقب أن تشهد القمة  حضورًا كبيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حزب حماة الوطن قصف مستشفى المعمداني فلسطين لفريق جلال الهريدي حرب غزة تطورات الأوضاع في فلسطين

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