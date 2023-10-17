العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني بغزة

أعلنت الحكومة العراقية الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدة ثلاثة أيام، على ضحايا مجزرة المستشفى المعمداني في غزة .

وقال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، في بيان:" بينما تعمل الجهود الطيبة من أنحاء العالم كافة، على وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإغاثة المنكوبين من أبناء شعبنا الفلسطيني وتخفيف وطأة الهجمة البشعة التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني، تأتي الأنباء لتحمل معالم جريمة حرب كاملة، ولترتكب هذه القوّات مجزرة في غاية التحلل من كل الالتزامات الأخلاقية والإنسانية، عبر قصف المستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المحتل، بما تسبب في استشهاد المئات من الأطفال والنساء والمصابين والجرحى".

الصهاينة تجاوزوا كل الحدود

وأضاف: "أن الصهاينة بذلك يكونون قد مضوا بعيداً في تجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، في عدوان يمتد إلى ماضيهم المخزي في ارتكاب المجازر من قانا وصبرا وشاتيلا، وصولًا إلى جريمتهم النكراء الحاضرة"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وتابع :"لقد ارتفعت وطأة حمل المسؤولية على المجتمع الدولي وعلى كل مراقب يرى هذه التجاوزات من جانب الصهاينة، وصار العالم بأسره مدعوًّا إلى اتخاذ ما هو أكثر من الاستنكار والشجب، من أجل وقف آلة الموت الاسرائيلية التي تستهدف المدنيين، وهي واهمة أنها بذلك ستصفّي القضية الفسطينية".

وأكد أنه، مثلما ندعو أشقاءنا العرب والدول الصديقة والعالم الحر، إلى تبنّي موقف موحد عبر إصدار قرار عاجل وفوري من مجلس الأمن الدولي لوقف هذا العدوان القبيح السافر ، نجد في هذ اليوم الحزين، فرصة لتكرار موقف العراق الثابت والمبدئي من حق الشعب الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه وترابه الوطني، وأن لا تراجع عن نيل هذا الحق الذي لن يسقط بالتقادم مع الزمن، ولن يزداد إلا رسوخًا".

وتابع: "نعلن الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية العراق لمدة ثلاثة أيام، ولاءً وإكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت ضحية الصمت الدولي قبل أن تسقط ضحية لنار العدوان الهمجي".

وكثفت قوات الاحتلال من قصفها اليوم، حيث استهدف مستشفى العربي المعمداني في حي الزيتون بوسط غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بالمستشفى.

عدد ضحايا المجزرة حتى الآن

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن 500 مدنيا سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان بسقوط "500 قتيل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط قطاع غزة، مشيرة أن إلى هناك "مئات تحت الأنقاض.

وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.