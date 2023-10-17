رئيس البرلمان اللبنانى: دعوات تهجير الفلسطينيين خطر على الأمن القومى العربى

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أراضيه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، منتقدًا دعوت تهجير أهالى قطاع غزة.

وقال "بري" إن دعوات تهجير الفلسطينيين تمثل خطرًا على الأمن القومى العربى والإسلامى، كما أنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد "بري" في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب إنهاء حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا أنه يجب الضغط من أجل وقف مشاريع التهويد التي تقوم بها إسرائيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

ودعا "برى" إلى الإسراع فورًا فى تشكيل وفود حكومية من دول المنظمة تتحرك وتتوزع على كافة عواصم القرار فى العالم لوقف حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والضغط أيضًا من أجل وقف كل مشروعات التهويد التى تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس والمسجد الأقصى لا سيما مشروعات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، والتي اعتبرها ردًا على العملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى، منذ 10 أيام.