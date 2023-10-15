الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأعلى للإعلام: التحقيق مع "مدى مصر" بسبب نشره أخبارًا كاذبة عن قبول مصر تهجير الفلسطينيين

كرم جبر
كرم جبر

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع اليوم، إحالة المسئولين في موقع "مدى مصر" للتحقيق وإخطار النائب العام في حالة ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة.

وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية.

وأشارت الشكاوى التي تلقاها المجلس إلى أن الدولة المصرية على لسان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وكبار المسئولين أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها، ولم يتحدث مسئول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلًا.

 

 

 

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