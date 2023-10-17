جريمة حرب.. إدانات دولية لقصف الاحتلال لمستشفى المعمدانى بقطاع غزة

تعرضت مستشفى المعمداني بقطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، لقصف إسرائيلي مكثف أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 مواطن كانوا يتلقون العلاج داخلها.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال إن قصف إسرائيل لمستشفى في غزة "مروع وغير مقبول على الإطلاق".

ومن جانبها، قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن المئات استشهدوا في قصف مستشفى "الأهلي العربي" (المعمداني) في غزة.

كما ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بقواعد الحرب، معربًا عن أحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريحات لها، على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة فورًا.

كما اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن إدانتها بأشد العبارات استهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بقصف إسرائيلي، معتبرة أن ما حدث جريمة حرب بشعة راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية اللبنانية أن إسرائيل تضرب القانون الدولي مرة جديدة بعرض الحائط، وترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية ومتعمدة.

ودعت الخارجية اللبنانية مجددا إلى التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الإسرائيلية وإطلاق النار، بهدف إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين.

يشار الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلى قد قامت بقصف مساء اليوم المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة الذى يشهد اغلب الغارات الاسرائيلية.