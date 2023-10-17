هنية: مذبحة مستشفى المعمداني تذكرنا بصبرا وشاتيلا وبحر البقر

قال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن مجزرة المستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء تؤكد وحشية قوات الاحتلال وحجم الهزيمة المدوية.

أضاف هنية، في كلمة متلفزة، أن مجزرة المعمداني تضاف لسلسلة مجازر ارتكبها الصهاينة منذ احتلال فلسطين، واصفاً المذبحة بأنها تؤكد على وحشية العدو الصهيوني، وعدم احترامه للقيم ولا القوانين ولا الأعراف ولا الشرائع:"مَن ارتكبوا مجزرة المعمداني ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا وبحر البقر وقتلوا أسرى الجيش المصري".

إدانات دولية لمذبحة مستشفى المعمداني

كانت هناك موجة من الإدانات الدولية للهجوم المميت الذي وقع الثلاثاء، على مستشفى في غزة والذي تنفي إسرائيل مسؤوليتها عنه.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الهجوم كان “همجيًا” وجاء في البيان:"نشعر بسخط شديد؛ لأن مئات الفلسطينيين فقدوا أرواحهم وأصيب عدد أكبر نتيجة استهداف مستشفى في غزة اليوم، وندين هذه الهجمات الوحشية بأشد العبارات".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن إيران أصدرت بيانًا مشابهًا يدين مقتل وإصابة مئات "الأشخاص العزل والعزل" ووصفت الخارجية الإيرانية ما حدث بأنه "جريمة حرب وحشية".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية:“إن توسع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لتشمل المستشفيات والمدارس والمراكز السكانية الأخرى يعد تصعيدًا خطيرًا”.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحفيين:“الأخبار الواردة من غزة مروعة وغير مقبولة على الإطلاق، يجب احترام القانون الدولي في هذا وفي جميع الحالات”، هناك قواعد تتعلق بالحروب، وليس من المقبول إصابة مستشفى”.