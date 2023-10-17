التفتيش على 105 منشآت غذائية وغلق 17 منها فى حملة مكبرة بدمياط

استمرّت مجهودات إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة دمياط تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية يوم الثلاثاء على المواد الغذائية بدءا من مصدرها في المصانع ووصولا إلى أماكن استهلاكها في البقالات والمطاعم.

حيث تضمنت الجولة التفتيشية 105 منشأة غذائية وجد 80 منها تدار بدون ترخيص و17 بها خطر داهم على الصحة العامة تم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف العمل بها.

كما تم على إثر ذلك تحرير 227 جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وإعدام 605 كيلو جرام من الأغذية التالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإضافة إلى 320 لترا من العصائر والمشروبات وزيت الطعام السابق استعماله قبل عودته للمصانع لإعادة تدويره.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور سيد عبد الجواد على ضرورة تتبع المخالفات ووضعها جميعا تحت طائلة القانون ولأنه لن ينجو من استهان بسلامة الناس وصحتهم، تزامنا مع يوم الغذاء العالمي وبتوجيهات الدكتور السيد عبد الجواد من أجل( دمياط خالية من الغذاء الفاسد ).

وقال الخليل شريف مدير ادارة المتابعة إنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور على كلا من مستشفى الزرقا المركزي ومستشفى فارسكور المركزي ومستشفى الروضة المركزي ومستشفى السرو المركزي، حيث تم المرور لمتابعة الانضباط الاداري وتواجد كافة الأطقم الطبية على رأس العمل.

بالإضافة إلى ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضى.