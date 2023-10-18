مواطن: المشروعات القومية جعلت مصر فى مقدمة دول العالم ( فيديو)

اهتمت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بتقديم الكثير من المشاريع التنموية الضخمة للمواطنين، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه حكم البلاد عقب ثورة 30 يونيو، وكانت تلك المشاريع ارتقت بالمواطنين ووفرت لهم حياة هادئة تليق بهم.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين إنه يدعم الرئيس السيسي بعدما شاهد الانجازات التي نُفذت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية والتي استفاد منها جميع السكان في ربوع مصر، وذكر أن الرئيس استطاع أن ينقذ مصر من السقوط وبدأ في التطوير والإصلاح لخدمة المواطنين.

وأضاف أن الرئيس اهتم بنشر الأمان والاستقرار في مصر منذ تولية حكم البلاد ومن ثم قام بإنشاء المشاريع التنموية والخدمية، لذلك يؤيد ويدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال عمليات التطوير والانجازات.

غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والذي انطلق في 5 أكتوبر ولمدة 10 أيام، وفقًا للجدول الزمني الذي أتاح تلقي الطلبات في الفترة من 5 أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم السبت.

وتابع المستشار بنداري أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق 4 من راغبي الترشح وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

قوة مصر الناعم

وأشار إلى أن المصريين في الخارج مصدر للقوة الاقتصادية والقوة الناعمة، مؤكدًا أن المرشح عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج والتي من بينها تطوير وزارة الهجرة ودعمها ببرامج رعاية للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، فضلًا عن أن الدستور المصري خصص لهم مادة بإلزام الدولة برعاية مصالحهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق السياسية بما يتفق مع أوضاعهم.

ومن جانبه أشاد المصريون في الخارج بالمشروعات والإنجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات التسع السابقة، فضلًا عن توفير الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أنهم حريصون على تشجيع الجاليات المصرية في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، وعمل الكثير من المؤتمرات والندوات التوعوية بإنجازات الدولة المصرية انطلاقًا من شعورهم الوطني بالفخر تجاه وطنهم ورغبة منهم في إحداث تأثير قوي في دعم السياسة المصرية.