الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أكد طارق النونو، المستشار الإعلامي لمكتب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، قصف قوات الاحتلال عددًا من المنازل التابعة لـ"هنية".

قال النونو، في تصريحات متلفزة إن القصف أسفر عن مقتل شقيقة وشقيق هنية واثنين من أبناء أشقائه، نافيًا أن يكون ابن هنية من بين الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي اليوم.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن استشهاد نجل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية جراء قصف لعددٍ من المواقع في قطاع غزة.

قصف المستشفى المعمداني

وكثفت قوات الاحتلال من قصفها اليوم، حيث استهدف مستشفى العربي المعمداني بوسط غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 300 شخص.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، منذ قليل، تعليقًا على قصف مستشفى العربي المعمداني إن الأخبار الواردة من غزة كارثية.

ووصف الحادث، بأنه أمر فظيع وغير مقبول، مدينًا استهداف المستشفيات والوحدات السكانية والمدنيين، قائلًا: "مهاجمة أي مستشفى أمر محظور".

مصر طارق النونو قوات الاحتلال قصف قوات الاحتلال إسماعيل هنية حركة حماس القصف

مواد متعلقة

أعضاء القافلة الدعوية: «النبي هو أول من تفتح له أبواب الجنة»

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

جمال شقرة: الإخوان أرهقوا كُتّاب التاريخ لكثرة أكاذيبهم ووالد حسن البنا أول من دعا للعنف فى مقال بمجلة «النذير»

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

السيدة انتصار السيسي: فتيات مصر هن قادة المستقبل

ماهر فرغلى: رأيت الإخوان يهاجمون مساجد الجماعة الإسلامية بالسنج والجنازير

الأكثر قراءة

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة

أحمد موسى: 4 دول رفضت وقف إطلاق النار فى غزة دعمًا للاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلى فى غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة