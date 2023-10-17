استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

أكد طارق النونو، المستشار الإعلامي لمكتب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، قصف قوات الاحتلال عددًا من المنازل التابعة لـ"هنية".

قال النونو، في تصريحات متلفزة إن القصف أسفر عن مقتل شقيقة وشقيق هنية واثنين من أبناء أشقائه، نافيًا أن يكون ابن هنية من بين الذين استشهدوا في القصف الإسرائيلي اليوم.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن استشهاد نجل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية جراء قصف لعددٍ من المواقع في قطاع غزة.

قصف المستشفى المعمداني

وكثفت قوات الاحتلال من قصفها اليوم، حيث استهدف مستشفى العربي المعمداني بوسط غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 300 شخص.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، منذ قليل، تعليقًا على قصف مستشفى العربي المعمداني إن الأخبار الواردة من غزة كارثية.

ووصف الحادث، بأنه أمر فظيع وغير مقبول، مدينًا استهداف المستشفيات والوحدات السكانية والمدنيين، قائلًا: "مهاجمة أي مستشفى أمر محظور".