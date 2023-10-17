محافظ شمال سيناء يوضح خطة استعداد المستشفيات لاستقبال مصابى غزة

رفعت محافظة شمال سيناء، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال الجرحى والمصابين من أهالي قطاع غزة نتيجة القصف الصهيوني الإسرائيلي على سكان القطاع العزل والمدنيين المسالمين، بينما استعدت مستشفيات مدينة العريش بشمال سيناء بشكل تام وقامت وزارة الصحة المصرية بدعم المستشفيات بالأطقم الطبية الناجزة والأجهزة المتطورة.

كما استقبلت مستشفيات العريش أكياس الدم التي تم التبرع بها من قِبل المصريين في مختلف المحافظات من خلال مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لدعم سكان قطاع غزة، حيث شهدت المستشفيات في شمال سيناء تطويرًا كبيرًا خلال الشهور القليلة الماضية، مما أصبح لديها كثير من الخبرات المؤهلة لاستقبال جرحى ومصابين، وإجراء العمليات.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، استعدت بشكل تام، وتم تجهيز غرف العمليات وقسم الطوارئ والباطنة والجراحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والمتابعة اليومية جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين لعلاجهم وإسعافهم، مشيرًا إلى أن وزير الصحة وجه بتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم وتزويد المستشفيات بأكفأ الأطباء والإمكانيات الطبية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن أكياس الدم التي قام المصريون بالتبرع بها بمختلف المحافظات لصالح الجرحى الفلسطينيين تم إحضارها لمستشفيات العريش من أجل إسعاف الجرحى والمصابين وتقديم العلاج لهم.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن مطار العريش الدولي ما زال على استعداد لاستقبال قوافل المساعدات الدولية القادمة لمساعدة أهالي قطاع غزة، موضحا أننا قمنا بتجهيز أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، والأشعة وقسطرة القلب، والقسم الداخلي، والعلاج الكيماوي، في مستشفى العريش العام، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة، مؤكدا أن الهيكل الوظيفي للمستشفى تصل طاقته الاستيعابية إلى 221 سريرًا، منها 29 سرير رعاية مركزة، ويمكن زيادة أسرة الرعاية بمعدل 15 سريرًا، حال الاحتياج، بالإضافة إلى نحو 60 ماكينة غسيل كلوي، مشيرًا إلى أن المستشفى يجري نحو 350 عملية جراحية شهريًا، في مختلف التخصصات الطبية، كما تم منع إجازات الأطباء والطواقم الطبية والتمريض، ورفع كفاءة جميع الأقسام في المستشفيات، وإضافة كوادر طبية لتكون جاهزة بجوار أطباء المستشفيات، بالإضافة لأطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات أخرى.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز وإمداد نقطتي تمركز إسعاف أبوطويلة، ومعبر رفح البري بسيارات الإسعاف المتطورة لأداء مهامها بكفاءة وسرعة، مؤكدًا زيادة أعداد سيارات الإسعاف في محافظة شمال سيناء، واستعدادها لخدمة أهالي المحافظة أيضًا، وتحسبًا لأي تطور في الأحداث، مضيفًا أنه تم تجهيز صالتي الوصول والسفر بمعبر رفح، وغرفة الحجر الصحي، للتعامل بحسم مع أي حالات مشتبه في إصابتها بأمراض معدية، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، حال اتخاذ أي قرارات تخص إعادة فتح المعبر.

ونوه محافظ شمال سيناء، إلى أنه تم تجهيز موقع مقترح لإنشاء مستشفى ميداني في حال تفاقم الأعداد، وكذلك هناك خطة الإخلاء إلى مستشفيات الإحالة من خلال سيارات الإسعاف، مشيرًا إلى توافر القوى البشرية المدربة للتعامل مع مختلف الأعراض والإصابات، إضافة لتجهيز العيادات المتنقلة المتمركزة في محيط مديرية الشئون الصحية في مدينة العريش، وتجهيزها ومهامها، وكفاءة الأطقم الطبية القائمة عليها على أعلى مستوى، مع إمكانية زيادة أعدادها، لتقدم خدماتها في مختلف التخصصات الطبية، موضحًا أن وزارة الصحة قامت بتوفير كافة احتياجات المستشفى من أجهزة ومستلزمات طبية وأطقم طبية عالية الكفاءة والخبرة وزيادة عدد سيارات الإسعاف ووحدات علاج الطوارئ والعمليات الكبرى والدقيقة، لمنع تراكم أي حالات على قوائم الانتظار وإسعاف الجرحى بشكل فوري حسب خطة تتضمن زيادة عدد الجرحى والمصابين القادمين لمستشفيات المحافظة.

وأكد محافظ شمال سيناء، على دور التحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري في حالة تأهب لتجهيز المساعدات المتتالية مع رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة والمعابر منذ بداية الأحداث التي تشهدها غزة، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، من خلال الأنساق الطبية المحددة، حيث يقوم الهلال الأحمر بتفريغ شحنات المساعدات القادمة وتجهيزها والتنسيق مع المستشفيات والمسئولين بشكل مستمر ومحكم للسيطرة على الوضع بشكل عام في المحافظة.

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

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استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات

استعداد المستشفيات