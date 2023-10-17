الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد عرضها على قناة إسرائيلية.. أمين الموجى ينجح فى حجب أغنية "اسأل روحك" (مستندات)

حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك

نجح أمين الموجي نجل الموسيقار الكبير محمد الموجي في حجب أغنية "اسأل روحك" لكوكب الشرق أم كلثوم من قنوات يوتيوب، وذلك تضامنًا مع ما يحدث في غزة، بعد أن اكتشف بالصدفة عرضها على إحدى القنوات الإسرائيلية التي سبق وحصلت على حقوقها من شركة عالم الفن. 

يشار أن إلى أن أغنية "اسأل روحك" من كلمات عبدالوهاب محمد وألحان محمد الموجي وتغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم عام 1970.

يأتي هذا في إطار سلسلة حذف ألحان وأغنيات الموسيقار الراحل محمد الموجي من قنوات يويتوب، حيث وصل عدد الأغاني المحذوفة حتى الآن حوالي 65 أغنية، والتي بدأت مؤخرًا على إثر الدعوى التي أقامها نجل الموسيقار خلال الفترة الماضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

كان المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بنجل محمد الموجي قد قال في بيان صحفي، إن المحكمة الاقتصادية نظرت في الدعوى التي أقامها أمين الموجي، وجاء نتيجتها حجب عدد من أغاني والده على قنوات شركة مزيكا بيوتيوب.

ووجه أمين الموجي، إنذارا إلى مصطفى جابر، في شهر أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن جابر لم يستجب لهذا الإنذار.

أما مصطفى جابر، فقد تعاقد في عام 2005 مع بعض ورثة محمد الموجي باستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية في الأعمال المملوكة للموجي بما تشمله من ألحان وأغان وموسيقى.

حجب أسأل روحك

حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
حجب أسأل روحك
أمين الموجي الموجي الموسيقار الكبير محمد الموجي محمد الموجي اسال روحك سأل روحك أم كلثوم

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