خبير علاقات دولية: جرائم الاحتلال بفلسطين تجاوزت مبدأ الدفاع الشرعى

قال أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، إن المأساة الكبرى في قطاع غزة، نتيجة التعنت الكبير من الجانب الإسرائيلي، واستغلال الوضع الإنساني رغم أن قوانين الحرب والقوانين الدولية تنص على عدم استهداف المدنيين، بل تنص على حمايتهم وعدم استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما يقوم به الاحتلال تجاوز مبدأ الدفاع الشرعي ويميل لسياسة العقاب الجماعي ونتيجة لذلك أن كل يوم يسقط أكثر من 300 إلى 400 شهيد، بالإضافة إلى 10 آلاف مصاب، مؤكدًا أنه تم تدمير البنية التحتية واستهداف المستشفيات ومنع المياه والكهرباء وهذا برعاية الدول الغربية التي تنصب نفسها بالدفاع على حقوق الإنسان.

تضامن الشعب المصري مع الفلسطيني

وتابع، هنا يظهر الدور المصري، والرئيس السيسي يؤكد أمام أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا، أن إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في تمرير مشروع القانون الروسي.

وأكد أن مصر تواصل الاتصالات وتوجد اتصالات ضخمة تعكس تضامن الشعب المصري مع الفلسطيني في الوقت الذي يتنصل فيه الغرب من حقوق الإنسان.