الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: جرائم الاحتلال بفلسطين تجاوزت مبدأ الدفاع الشرعى

فلسطين
فلسطين

قال أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، إن المأساة الكبرى في قطاع غزة، نتيجة التعنت الكبير من الجانب الإسرائيلي، واستغلال الوضع الإنساني رغم أن قوانين الحرب والقوانين الدولية تنص على عدم استهداف المدنيين، بل تنص على حمايتهم وعدم استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما يقوم به الاحتلال تجاوز مبدأ الدفاع الشرعي ويميل لسياسة العقاب الجماعي ونتيجة لذلك أن كل يوم يسقط أكثر من 300 إلى 400 شهيد، بالإضافة إلى 10 آلاف مصاب، مؤكدًا أنه تم تدمير البنية التحتية واستهداف المستشفيات ومنع المياه والكهرباء وهذا برعاية الدول الغربية التي تنصب نفسها بالدفاع على حقوق الإنسان. 

تضامن الشعب المصري مع الفلسطيني

وتابع، هنا يظهر الدور المصري، والرئيس السيسي يؤكد أمام أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا، أن إسرائيل تجاوزت مبدأ الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في تمرير مشروع القانون الروسي.

 

وأكد أن مصر تواصل الاتصالات وتوجد اتصالات ضخمة تعكس تضامن الشعب المصري مع الفلسطيني في الوقت الذي يتنصل فيه الغرب من حقوق الإنسان. 

أحمد السيد أحمد تدمير البنية التحتية برعاية الدول الغربية حقوق الانسان الجانب الإسرائيلي

مواد متعلقة

كنائس غزة تتحول إلى مستشفيات لمداواة المصابين وملاجئ للمشردين (صور)

"القاهرة الإخبارية" تعرض مقاطع مصورة ترصد لحظة استهداف مستشفى المعمدانى فى غزة

حماة وطن: أطلقنا قافلة مساعدات لدعم أهالى قطاع غزة

بالوشاح الفلسطينى.. هاجر عفيفى تنضم للوقفة التضامنية مع أهل غزة

وفد التنسيقية يلتقى رئيس مكتب الأونروا بالقاهرة لبحث الأوضاع فى غزة

"التحالف الوطنى": ألف طن مساعدات عاجلة جاهزة لدعم أهالينا فى غزة

السفير الفلسطينى بالقاهرة: أتوقع أن توقف "قمة عمان" العدوان على قطاع غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة

أحمد موسى: 4 دول رفضت وقف إطلاق النار فى غزة دعمًا للاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلى فى غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة