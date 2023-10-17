ضبط أصحاب 5 مخابز لاستيلائهم على 60 جوال دقيق مدعم في الغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من تحقيق إنجاز في مجال مكافحة التجاوزات والاحتكار في قطاع المخابز، وفقًا لتقرير مفصل تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، يفيد بضبط أصحاب خمسة مخابز في مراكز طنطا وزفتي كفر الزيات، بعد ضبطهم بحوزتهم 60 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص للمواطنين.

تمت عملية المصادرة بنجاح، حيث تم ضبط حوالي 3 أطنان من الدقيق المدعم الذي تم بيعه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، وتعكس هذه الحملة القوية التزام المديرية بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، وتؤكد على قدرتها في مكافحة التجاوزات والتصدي للمخالفين.

تم إجراء تدقيق دقيق للمخزون المتواجد في تلك المخابز، وتم التحقق من الأرقام والكميات المخصصة لكل مخبز على حده. وقد كشفت النتائج التلاعب الواضح في الأرقام والكميات المخصصة للمخابز المذكورة. وبعد التحقيقات الأولية، تبين أن أصحاب تلك المخابز يقومون بتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإحداث ضرر للمواطنين.

تم تقديم تقرير شامل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على الأدلة القوية والمحاضر المعدة. يتم حاليًا تكثيف التحقيقات للكشف عن المزيد من التفاصيل وتحديد المسؤوليات. ومن المتوقع أن يتم توجيه الاتهامات المناسبة للمتورطين وفقًا للقانون.

كما تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 2 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بالسنطة، من ضبط 2 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع بالسنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.