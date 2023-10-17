الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": تصاعد التوتر فى جنوب لبنان والاحتلال يرد بالقنابل الفسفورية

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جنوب لبنان شهد اليوم أعنف تصعيد منذ بدء التوتر بين حزب الله وإسرائيل قبل 10 أيام، واستخدمت إسرائيل طائراتها ومدفعيتها لقصف 3 قطاعات في الجنوب، في حين أطلق حزب الله صواريخ على 6 أهداف عسكرية للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي كان وحشيًا على المدنيين في جنوب لبنان، وأن عدد الضحايا اللبنانيين لم يتم تحديده بعد، كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل فسفورية محرمة دوليًا في قصف المناطق المأهولة، مما دفع بالكثير من سكان الجنوب إلى النزوح.

وفي تطور آخر، اعترض الجيش الإسرائيلي مسيرة شعبية على الحدود اللبنانية، حيث رفع المشاركون شعارات تؤكد تضامنهم مع حزب الله ومقاومتهم للاحتلال.

لبنان حزب الله وإسرائيل القصف الإسرائيلى الضحايا اللبنانيين قنابل فسفورية

الأكثر قراءة

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أحمد موسى: 4 دول رفضت وقف إطلاق النار فى غزة دعمًا للاحتلال

مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلى فى غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة