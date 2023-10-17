"القاهرة الإخبارية": تصاعد التوتر فى جنوب لبنان والاحتلال يرد بالقنابل الفسفورية

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جنوب لبنان شهد اليوم أعنف تصعيد منذ بدء التوتر بين حزب الله وإسرائيل قبل 10 أيام، واستخدمت إسرائيل طائراتها ومدفعيتها لقصف 3 قطاعات في الجنوب، في حين أطلق حزب الله صواريخ على 6 أهداف عسكرية للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلته بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي كان وحشيًا على المدنيين في جنوب لبنان، وأن عدد الضحايا اللبنانيين لم يتم تحديده بعد، كما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل فسفورية محرمة دوليًا في قصف المناطق المأهولة، مما دفع بالكثير من سكان الجنوب إلى النزوح.

وفي تطور آخر، اعترض الجيش الإسرائيلي مسيرة شعبية على الحدود اللبنانية، حيث رفع المشاركون شعارات تؤكد تضامنهم مع حزب الله ومقاومتهم للاحتلال.