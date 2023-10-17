حضرتك عارف إنه العرب كانوا رعاة غنم ثم إنهم اشتغلوا برضه بـ التجارة، فـ كتير من تعبيراتهممجازات جاية من عالم السوق، بـ الذات سوق البهايم، أي بيع وشراء الإبل والماعز وخلافه.

من ظواهر السوق داهو "التدليس"، يعني إيه؟خلينا الأول نقول حاجةإنه العرب ما كانوش بـ يقسموا اليوملـ 24 ساعة زي دلوقتي؛ مفيش الساعة سبعة، الساعة عشرة، وكدا، فـ كانوا بـ يقسموا اليوم (سواء نهار أو ليل)إلى فترات زمنية كتيرة، حسب درجة الإضاءة أو الظلمة: الفجر، الصبح، الضحى، الظهر، إلخ إلخ.

واحد من درجات الظلمة بـ الليلهو "الدلَس" بـ فتح اللام، بـ تبقى فيه الدنيا عتمة، أنا الصراحة ما أعرفشهي أنهي درجة بـ الظبط، لـ إنه الدوال على فترات الليل كتير، ومش بـ يبقى واضح لي من السياقالغسق من الدلس من السحَر.المهمإنه الدلس دا بـ يبقى الدنيا فيه عتمة.

نرجع لـ السوق، "التدليس" هو تعتيم مقصودعلى عيب ما، في البضاعة اللي بـ يبيعها التاجر: يعني "س" بـ يبيع لـ "ص" معزة، فـ المعزة عندها مرض ما، قوم هو مثلا يديها عشب ما، يخلي المرض دا ما يبانشوقت البيعة ما بـ تتم، بس هو عارف كويسإنه المرض موجود والبهيمة ما اتعالجتش.

فـ التدليس، أعزك الله، مش أي حاجة ما تعجبكش، مش أي حاجةإنتشايفها مش مظبوطةأو مش دقيقة، مش أي إخفاء كمان، لازم تكون بـ تخفي "عيب" ما، ولازم يتحقق شرط التعمد.

مش أي كذب كمان تدليس، لـ إنه في التدليسالإنسان بـ يقول "الحقيقة"لكنك بـ يخبي جزء منهااو بـ يعمي على حتة، يعني لو شخص سأل التاني:اسمك إيه؟قال له: عباس، وهو اسمه حنفيدا مش تدليس، دا كذب عادي، مش لازم يكون له اسم دلع، أو كلمة شكلها يبان تقيل، الكدب العادي شيء تقيل وبايخوالكداب هـ يروح النار من غير ما نرقيه.

لو حد رتب معلوماتبـ طريقة إنت مش موافق عليها، دا مش تدليس، دا ترتيب مختلف عن ترتيبك بس، يبقى تدليسلو أخفى "متعمدا" معلوماتتعيب فهمه لـ الموضوع، وهو عارف إنها تعيب هذا الفهم، يعني بـ البلدي عايز يخدعك أو يخمك عن طريق هذا الإخفاء.

لو حد ذكر معلومةوما قالش مصدرها، دا مش تدليس، إلا لو المصدر داهـ يديها دلالة مختلفة، وهو عارف دا كويس.

لو حد ما استعرضش كل وجهات النظردا مش تدليس، عشان مفيش حدبـ يستعرض كل وجهات النظرفي كل موضوع، والطبيعي إنك تتبنى اتجاه ما، القليل إنك تبقى ماشي في الدنيا "محايد"، زائد إنه مفيش مساحةلا في العمر ولا في الجهدإنك تقعد تستعرض كل وجهات النظرفي كل موضوعوأي حاجة في الدنياعليها اختلاف، أي حاجة بـ معنى أي حاجة!

لو حدطلع بـ استنتاج من معلومة، وإنتشايفه غير منطقي، دا مش تدليس، دا فهم المواطن، حتى فيما يسمى علم الحديث"التدليس"لا يشمل كل مشاكل الرواية، إنما يقتصر فقطعلى الراوياللي بـ يخفي عيب ما في إسناد الحديث، زي ما يقول مثلا إنه بـ يروي عن "ص"، بينما هو روى عن "س"اللي هو روى عن "ص"، فـ يسقط "س" من السلسلة.

فـ يا أهل الله، عايزين ننقذ كلمة "تدليس"قبل ما تحصل "حرفيا" وأخواتها، عشان الناس ماشيين في فيسبوكيتهموا بعض بـ الكلمة ديع الفاضي وع المليان، لـ حد ما قربت تبقى مدلسة