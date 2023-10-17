الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

بعدما وصلت الأوضاع إلى ما وصلت إليه في غزة، من دمار وقتل وحصار وتجويع يُمارسه الكيان العنصري الفاشي الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، عاد الحديث مؤخرًا إلى تفعيل سياسة "الترانسفير" ــ(Transfer)، بما يعني "التهجير" الإكراهي، أو "الترحيل" القسري، أو "الطرد" بالقوة، وغيرها من المُترادفات الشبيهة، والتي تُشير جميعها إلى إجبار الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، من الباقين على أرض الأجداد، والمُتمسكين بأهداب التراب الوطني، على مُغادرة بلدهم، وترك دورهم وملاعب طفولتهم، والتشرُّد في بلاد الغير، يلتمسون العطف؛ ويستدرُّون الشفقة، مثلما فعل الملايين السابقون، الذين أُجبروا ـ تحت وطأة إرهاب القوة الإسرائيلية الغاشمة ـ على مغادرة ديارهم بعد "نكبة" عام 1948، وكذا في أعقاب "نكسة" 1967، وما تلاهما من نكبات ونكسات.

والهدف، هذه المرّة، مما نُعايشة من مجازر لا مثيل لها على مجرى التاريخ الإنساني الحديث، إحكام الحصار على مواطني قطاع غزة (البالغين نحو 2.2 مليون نسمة)، وقتل من يُمكن قتلهم بالصواريخ والغازات السامة وقنابل الغارات الجوية، وتحويل منازلهم إلى ركام ومقابر، وحشرهم بين خيارات صفرية مُجرمة: فمن لم يمت بالسلاح، سيتم ترويعه وتجويعه، وحرمانه من كل أسباب الحياة، وإكراهه على ترك أرضه مُرغمًا، والفرار بعياله وحاله، قبل أن يُدركه الموت ذو النجمة السُداسية!

وفي الواقع فإن هذه السياسة، سياسة الترويع بالقتل والتدمير، المتبوعة بطرد أصحاب الأرض، والاستيلاء القسري عليها، ليست بالسياسة المُستحدثة، فهي نهج قديم قِدَم المشروع الصهيوني نفسه، أو الأصح قِدَم المشروع العقيدي اليهودي العنصري المُتأصل القديم؛ ففكرة "إبادة الشعوب الأخرى" وطردها "شر طردة"، كما يذكر البروفيسور "إسرائيل شاحاك"، هي "جزءٌ من التراث الديني اليهودي"، المُعبّأ بكراهية "الجوييم" أو "الأغيار" أو "الآخرين"، وبالذات من أصحاب الأرض التي يُزعم أن الإله منحها ـ عطيةً مجانيةً لا راد لها ـ لليهود وحدهم: ("في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقًا قائلًا: لنسلك أُعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات" ـ سفر "التكوين" 15:18)، (متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخلٌ إليها لتمتلكها، وَطَرَدَ شعوبًا كثيرة من أمامك،...ودفعهم الرب إلهك من أمامك، وضربتهم فأنت تحرمهم (تُبيدهم). لا تقطع لهم عهدًا ولا تُشفق عليهم... ولكن هكذا تفعلون بهم: تهدمون مذابحهم، وتكسرون أنصابهم، وتقطعون سواريهم،... إلخ ـ سفر "التثنية" 7: 1 ـ 5)!

وقد كانت هذه "الإرشادات المُقدَّسة" المصنوعة عمدًا، التي مُنحت سمات الاعتقاد والتبجيل، هي السياسات التي استخدمها الصهاينة في صداماتهم مع "العرب" بكل جنسياتهم، الذين شبَّههم بعض قادتهم بـ "الصراصير"، في الماضي القريب، ولم يتورع وزير الحرب الصهيوني الحالي "يوآف جالانت" على اعتبار قسمًا منهم "حيوانات بشرية"!

وقد اعترف "شلومو جازيت"، رئيس المخابرات العسكرية الأسبق، والذي كان يُوَصَّف كداعٍ من دُعاة "السلام الصهيوني" المزعوم، أن: "فكرة "الترانسفير": "ليست فكرة جديدة، ولا تؤيدها جماعات هامشية في اسرائيل. إن الاستفتاءات العامة واستطلاعات الرأي تُظهر أن الكثيرين من الإسرائيليين يؤيدون هذه الفكرة ويؤمنون بها"!

ويُرجع "جازيت" دوافع هذا السلوك إلى عاملين: الأول هو: "البروز الواضح لخطر المُشكلة الديموجرافية العربية / الإسرائيلية"، أما الأمر الثاني، وهو جديد تمامًا ـ في نظر "جازيت"، بعد تفجُّر الانتفاضة الفلسطينية الأولى (ديسمبر 1987)، فيكمن في: "صحوة مواطني الأراضي المُحتلّة وانتفاضتهم، والقضاء على وهم إمكانية التعايُش تحت ظل الحُكم الأجنبي" (هآرتس، 2/3/ 1988).

وهذا النهج الهمجي من السلوك الإرهابي، يستدعي للذاكرة الإنسانية، إن كان لها ظلال من الوجود، ما كان يُسمَّى بـ "الحل النهائي" في عصر صعود واستفحال المُمارسات العنصرية وجرائم النازية، للتخلُّص ممن يعترض سبيلها من عقبات بشرية، حيث كانت سياسة "الترانسفير" أو "الحل النهائي"، أي "التهجير، والإبعاد، والإبادة" أو ـ باختصار ـ "الإزاحة" من اعتراض طريق "البلدوزر" النازي الكاسح، وإجبار "الأعداء"، وهم هنا، في الحالة العربية، كل من يقف حجر عثرة في طريق تنفيذ "المُخطط الصهيوني": (فلسطينيين، مصريين، لبنانيين، عراقيين،...)، على ترك "الوطن"، إلى حيث يُلقى، بفعل القهر والقمع والقتل المُمنج، دون أن يطرف لأصحاب القوة القاهرة جفن، ولما لا وهذه هي عقيدة "الصهيونية الحقيقية" كما يُلَخِّصُ مسيرتها أحد أشرس دعُاة سياسة "الترانسفير" الإسرائيلي، الجنرال الصهيوني العنصري الأسبق "رحبعام زئيفي" بقوله: "إن الصهيونية الحقيقية ليست أكثر من تاريخ قرن من الزمان من الطرد، والمُحاولات التي لا تنتهي لإبعاد العرب عن البلاد" (مُلحق "عل همشمار" ـ 25 / 11/1988).

وفي تلك الآونة، أواخر عقد الثمانيات من القرن الماضي، اقترح "زئيفي"، في أعقاب وقائع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، خطة تنفيذ برنامج "الحل النهائي" النازية مع أبناء شعب فلسطين، عبر تنفيذ ما أطلق عليه اسم "الترانسفير الإرادي"، الذي يضمن طرد أكبر عدد مُمكن من الفلسطينيين، بـ "خلق الظروف التي تدفعهم إلى خارج هذه البلاد، مع الاستعداد لاستثمار كل ظرف لتحقيق هذا الغرض".

ومن هذا الاستعراض المُرَكَّز لمفهوم "الترانسفير" في العقيدة اليهودية الموروثة، ومُعتقدات الصهيونية المُستحدثة، نفهم لماذا يُجمع أبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وترابه الوطني، بكل قواه الحيّة، ورغم التجويع والقتل والتدمير، على رفض الإذعان لشروط "الحل النهائي" النازى ـ الصهيوني، بمغادرة أرضهم، والقبول بالانتقال إلى معازل "الأبارتهايد الإسرائيلي" المُقترح، في سيناء أوغيرها من المنافي، وإنهاء الحق التاريخي المشروع للفلسطينيين العرب باستعادة أرضهم السليبة، ولماذا تدعمهم مصر، شعبًا ودولة، وترفض تنفيذ "الحلم الصهيوني" التاريخي، الذي عَبَّرَ عنه "اسحق رابين"، (العسكري الأبرز، ورئيس الوزراء الأسبق المُغتال) بقوله الصريح أنه يتمنى لو استيقظ من منامه فوجد البحر وقد ابتلع غزّة، بوجودها وسُكَّانها، مرّة وإلى الأبد؛ فقد كانت غزّة، دائمًا، ولا زالت الصخرة التي تعترض مؤامرة ابتلاع الصهيونية العالمية، المدعومة من الغرب الأمريكي ـ الصهيوني، لكل فلسطين، وطي صفحة مقاومة شعبها إلى أبد الآبدين!