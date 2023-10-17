الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع تجهيز وحدة النجيلة البحرية استعدادًا لافتتاحها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوحدة الصحية بالنجيلة البحرية ميدانيًا على رأس فريق من مديرية الصحة للوقوف على الاحتياجات للعمل على توفيرها.

_  تجهيز وفرش وحدة النجيلة البحرية

وأوضح  أن العمل مستمر وجارى لتجهيز وفرش وحدة النجيلة البحرية  التابعة لإدارة النجيلة الصحية، استعدادًا لافتتاحها قريبًا، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء المنطقة والقرى المجاورة لها. 

_ استعدادا للتشغيل التجريبي 

وقدم وكيل صحة مطروح  الشكر لكل من قدم يد العون والمساندة لجميع من ساهم ولا زال فى عملية الفرش التجهيز استعدادا للتشغيل التجريبي وتمهيدًا للافتتاح الرسمى للوحدة بتشريف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جدير بالذكر أن الوحدة استقبلت فى وقت سابق بعض التجهيزات الواردة من مخازن وزارة الصحة والسكان وبدعم متواصل من محافظة مطروح وجارى استكمال باقى التجهيزات فى الفترة القليلة القادمة

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على التيسير علي المواطنين وتوفير الخدمات والرعاية الصحية لمختلف فئات المجتمع وتنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتخفيف العبء عن المرضى وخاصة المناطق النائية  والأولى بالرعاية.

صحة مطروح الوحدة الصحية بالنجيلة النجيلة البحرية مطروح التشغيل التجريبى

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