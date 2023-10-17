تقارير: مورينيو مرشح لتدريب النصر السعودي الموسم المقبل

كشفت صحيفة "donbalon" الإسبانية عن ترشيح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، لتدريب ‎النصر في الموسم القادم.

ووفقًا لما أفادت به الصحيفة الإسبانية فإن المدرب البرتغالي مستعد لتدريب فريق النصر السعودي الكروي الأول، بداية من الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار مرتبط بشكل أساسي بوجود كريستيانو رونالدو بين صفوف الفريق السعودي.

وكان قد ذكر الصحفي "نيكولا شيرا" عن تلقي مورينيو عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، إذ إنه مستعد لتقديم راتب كبير جدًا بلغت قيمته نحو (50 مليون يورو سنويًا) لمحاولة التعاقد معه كمدرب جديد اعتبارًا من يوليو 2024.

وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن جوزيه مورينيو يقترب من الرحيل عن روما بنهاية الموسم الحالي، واأنه لن يجدد عقده بعد تدهور العلاقة بينه وبين النادي الأيطالي لتراجع أداء الفريق الفني هذا الموسم.

ويتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عامًا، حاليًا تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب عدة فرق مختلفة مثل: بنفيكا، بورتو، تشيلسي إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير.

وكان مورينيو قد صرح في وقت سابق بأنه رفض أعلى عرض في العالم لمدرب للتدريب في السعودية، خلال الصيف المنقضي.