الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: الفلسطينيون يكتبون أسماءهم على أيديهم للتعرف عليهم حال وفاتهم

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالات واتصل بغالبية قادة لعالم وبحث رؤية مصر التي تقوم على أساس وقف إطلاق النار بغزة والبحث عن سبل للتهدئة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تأكيدًا مصريًا ودوليًا على رفض فكرة تهجير الفلطسينيين، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي المصري كان له مجموعة من القرارات ومنها الدعوة لقمة للسلام لبحث سبل الخروج من الأزمة والمقررة يوم السبت المقبل، ونأمل بأن تناقش جذور المشكلة، ومنع التصعيد والحفاظ على الشعب الفلسطيني، خاصة أن غزة تواجه واحدة من أكثر المذابح الدموية.

مصر تتحرك منذ اللحظة الأولى بتجهيز قوافل المساعدات

وأكد أن مصر تتحرك منذ اللحظة الأولى بتجهيز قوافل المساعدات وحملات التبرع بالدم، ورأينا حافلات المساعدات تحركت في العريش في انتظار افتتاح المعبر، وتخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية ولكن يوجد تعنت من قبل الجانب الإسرائيلي وقيامه بقذف معبر رفح من الجنوب مرتين. 

وأشار إلى أن الوضع في غزة صعب لا مياه ولا كهرباء ولا مواد غذائية فهم يشربون مياها ملوثة، ووصل الأمر إلى أن بعضهم يكتب اسمه على يده حتى لو حدث انهيارات يتعرفون على جثثهم. 

عماد الدين حسين غزة يكتب اسمه انهيارات قوافل المساعدات

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