الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير الخارجية ومديرة برنامج الغذاء العالمى يناقشان تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وماكين

تحدث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، حول تردي الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر.

وخلال الاتصال، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للجهود الإنسانية التي يبذلها برنامج الغذاء العالمي لإرسال المساعدات المخصصة للفلسطينيين داخل غزة، حسبما نشره السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وكذلك، أعرب شكري عن تقدير مصر لتعاون برنامج الغذاء العالمي مع الهلال الأحمر المصري، بهدف إيصال المواد الإغاثية والمساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

غزة قطاع غزة القصف الإسرائيلى تقدير مصر سامح شكري وزير الخارجية برنامج الغذاء العالمي الهلال الأحمر

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