الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية، بالإضافة إلى متابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل والتشجير أستهلها بتفقد الأعمال الجارية بمركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وأيضًا متابعة تنفيذ عدد من ساحات الإنتظار أمام المستشفى الجامعى بطريق كسر الحجر للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائى والتكدس المرورى، وكذا مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر. 

وأثناء جولته التى رافقه فيها اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد أعطى المحافظ توجيهاته بالإسراع فى تجميل مدخل مركز مجدى يعقوب، مع وضع تمثال لجراح القلب العالمى. 

الإسراع بنهو مشروع الإحلال والتجديد

وكلف محافظ أسوان بالإسراع بنهو مشروع الإحلال والتجديد بشارع كسر الحجر بطول 4 كم، وبتكلفة 54 مليون جنيه بدءًا من المنطقة المواجهة لمكتبة مصر العامة بميدان العقاد وحتى مركز الدكتور مجدى يعقوب، مع نهو 3 ساحات إنتظار أمام المستشفى الجامعى ليصبح عددها 10 ساحات إنتظار لتخفيف التكدس المرورى فى هذه المنطقة الحيوية، مع وضع لوحات إرشادية لها لتوضيح المداخل والمخارج. 

فيما شدد أشرف عطية على إزالة عدد من الإشغالات والتشوهات البصرية والإعلانات واليافطات المخالفة فى شوارع كسر الحجر والشواربى الجديد وشرق البندر وصلاح الدين. 

وأثناء جولته التفقدية وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولًا بأول، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالى والحضارى لشوارع ومناطق وسط المدينة  

وفى سياق آخر كان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

محافظ أسوان المشروع الجارية وضع تمثال لجراح العالمي مركز مجدي يعقوب الإشغالات

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