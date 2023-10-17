هبة الأباصيري تشارك في حملة "المتحدة" للتبرع بالدم للأشقاء في غزة

شاركت الإعلامية هبة الأباصيري في حملة التبرع بالدم، التي دعت إليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أجل مساعدة أهالي غزة الأشقاء، بسبب ما يتعرضون له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

ونشرت هبة الأباصيري صورة لها مرتدية الشال الفلسطيني، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة على "انستجرام"، وعلقت قائلةً: "في الطريق لحملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتبرع بالدم لصالح أهالينا في غزة، وندعو الجميع للمشاركة في هذا العمل الإنساني لمساندة إخواتنا الفلسطينيين".

وقفة تضامنية من نقابة المهن التثميلية

ودعت نقابة المهن التمثيلية، إلى وقفة تضامنية، اليوم الثلاثاء، مع الشعب الفلسطيني، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسبب ما يتعرض له من هجوم سافر من قِبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي نتج عنها المئات من الشهداء الفلسطينيين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المصابين.

واستنكرت نقابة المهن التمثيلية، العدوان الآثم ضد شعب فلسطين، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًة: "ندعو إلى وقفة تضامنية، ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة، يوم الثلاثاء 17/10/2023، الساعة الثامنة مساء، بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة".

وقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، وتضم مئات السيارات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية.

ويشارك عدد كبير من الشباب المتطوع في إعداد المساعدات تحت شعار "مصر لفلسطين مسافة السكة"، وتأتي قافلة المساعدات التي يعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر ضد غزة.