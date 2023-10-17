الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد اعتزال المهرجانات.. "قدورة" يُبهر متابعيه بتلاوة قرآنية (فيديو)

علي قدورة
علي قدورة

شارك مطرب المهرجانات علي عبدالقادر السيد الشهير بـ“علي قدورة”، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بعد اعتزاله الغناء الفترة الماضية، وأدائه فريضة العمرة.

ونشر “قدورة” مقطع فيديو يتلو خلاله، آيات من القرآن الكريم من سورة النور، وبالأخص قوله تعالى: “رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ".

https://www.instagram.com/reel/Cyf59RusGar/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8a770d12-b579-4ac6-9081-3883fe6aad97

اعتزال علي قدورة 

وأعلن علي قدورة اعتزاله الفن نهائيًا خلال الأيام الماضية، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له من أمام الكعبة، ظهر خلالها بملابس الإحرام، وعلق عليها: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك.. أنا علي عبدالقادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتي.

وأضاف: "أنا برىء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا، ويارب سامحني عن أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني". 

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