كاتب صحفى: قمة السلام رسالة لإسرائيل أن العالم يتفق على تسوية القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أشرف أبوالهول، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد قمة السلام الدولية لأن التحرك المصري لا بد أن يشارك فيه المجتمع، لأن القضية من الصعب حلها من قبل دولة واحدة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القمة الدولية التي تستضيفها مصر ستكون رسالة لإسرائيل أن العالم يتفق على تسوية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لن تستضيف القمة لوقف إطلاق النار أو لإنهاء الصراع ولكن ليكون هناك حل لإنهاء الصراع الإسرائيلي حتى لا يتكرر مرة أخرى.

يوجد تحرك تقوده مصر للبحث عن حل سريع للقضية الفلسطينية

وتابع، أن هناك تحركًا تقوده مصر والدول الشقيقة للبحث عن حل سريع للقضية الفلسطينية ومصر فوجئت بالموقف الأمريكي الذي يعطي لإسرائيل الضوء الأخضر، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة جعل الغرب يتراجع في حدة التأييد لإسرائيل بعد ما رأوه من الذبح ومنع للمياه والكهرباء والغذاء وتهجيرالفلسطينيين وأصبحت هناك دعوة لوقف استهداف الفلسطينيين والسماح بدخول المساعدات.

وأكد أن الأولوية المطلقة الآن هى إدخال الإغاثات الإنسانية، خاصة أن السيارات تنتظر على أطراف المعبر الدخول.