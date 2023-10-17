“التحليل البيوميكانيكي وعلاقته بالتدريب الرياضي”.. دورة تدريبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، متمثلة في إدارة الأداء الرياضي بالمديرية، الدورة التدريبية في التحليل البيوميكانيكي وعلاقته بالتدريب الرياضي وعلوم الحركة، وذلك بقاعة التعليم المدني بالمديرية خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر الجارى، بمشاركة عدد 50 أخصائي رياضي من المدربين الرياضيين العاملين بالمنشآت الرياضية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تأهيل الأخصائيين الرياضيين الراغبين في العمل بالتحليل البيوميكانيكي

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذا البرنامج التدريبي صمم لتأهيل الأخصائيين الرياضيين الراغبين في العمل في مجال التحليل البيوميكانيكي، ويتم من خلاله تزويد المتدربين بالخلفية العلمية التي يقوم عليها التحليل البيوميكانيكي وكذلك الخبرة الفنية اللازمة للنجاح في هذا التخصص.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على أن هذا يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدولة ووزارة الشباب والرياضة بتكثيف العمل على صقل مهارات الشباب والعمل على تزويدهم بالمعلومات العلمية، من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالمجال الرياضي.

وحاضر بالدورة التدريبية الدكتور أحمد فراج الاستاذ المساعد بقسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ، وتتطرق خلال حديثه عن علم البيوميكانيك، إلى مفهومه الحديث، كعلم قائم بذاته له قواعده وأسسه التطبيقية الخاصة به، فهو يستخدم على نطاق واسع في دراسه الحركات الرياضية المختلفة، سواء كانت هذه الألعاب فردية أو جماعية، ومدى استخدام هذا العلم وتداخله في التدريب الرياضي وعلم الحركة وعلم النفس الرياضي.

أقيمت الدورة التدريبية بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، وإشراف تنفيذي الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، ومحمود سلطح، الأخصائي الرياضي بالإدارة، وفريق عمل إدارة الأداء الرياضي.