"الوزراء السعودي" يطالب بوقف فوري للنار ورفع الحصار عن غزة

طالب مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة والدفع بعملية السلام، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها، اليوم في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

انتهاكات الاحتلال تسقط 40 شهيدًا جديدًا في غزة

واستُشهد 40 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي استهداف منزلا في مُعسكر "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وأفادت تقارير صحفية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة اللمداني، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطنا، معظمهم من نازحي شمال قطاع غزة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين في خانيونس ورفح منذ صباح اليوم، جراء القصف العنيف من قبل طائرات الاحتلال على منازل الموطنين الفلسطينيين.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

روسيا تحذر إسرائيل من شن هجوم بري لقطاع غزة

فيما حذرت روسيا إسرائيل من شن هجوم بري لاستهداف حركة حماس في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم أن هناك تهديدًا بتوسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط"، ما يخلف تداعيات مروعة على المنطقة بأكملها وربما يؤدي لاندلاع كارثة إنسانية أكبر.