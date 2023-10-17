الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لـ 24 أكتوبر

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بـقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم لجلسة 24 أكتوبر الجاري.

وقررت هيئة المحكمة  التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهم لمناقشة الخبير النفسي الدكتور عارف خويلد أستاذ الطب النفسي، محرر التقرير الأخير، والذي أعاد التأكيد علي أن المتهم لا يعانى من أي مرض نفسي يعوق إرادته وإدراكه، وهو ما يتعارض مع مضمون ما جاء بملف الحالة الصحية للمتهم والسابق ضمه لملف الدعوى، والذي يثبت إصابته بمرض نفسي مزمن تم إيداعه بناء عليه بمستشفى د يحيى الرخاوي، وكذا ما أكده الدكتور إبراهيم مجدي حسين القائم بتحرير التقرير الطبي النفسي الاستشاري.

وأحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر.

 

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وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة وفي 2020/11/17 بدائرة الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

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