الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اعتماد المجلس التنفيذي لـ«يونسكو» قرارا عن مبادرة "بنك المعرفة المصرية"

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف

اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس والمعنون "بنك المعرفة المصري" والذي تضمن تسليط الضوء على تلك المبادرة المهمة التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي كانت الحكومة المصرية قد أطلقتها عام 2016، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نحو يجسد اهتمام مصر الكبير بتحقيق التحول الرقمي في مجال التعليم في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير ذلك القطاع التنموي الهام.

وقال السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو، إن وفد مصر كان على اتصال مستمر مع محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يضع هذه المبادرة كأولوية متقدمة في عمل الوزارة، وذلك من أجل الوقوف على التطورات التي يشهدها تنفيذ المبادرة في سياق إعداد مشروع القرار.

«بنك المعرفة المصري» نموذج رائد

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن المجلس التنفيذي أشاد في قراره بمبادرة "بنك المعرفة المصري"، معتبرًا أنها تمثل أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية في منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلبة والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تجعلهم يتعلمون ويفكرون ويبدعون، وهي المبادرة التي استفاد منها أربعة ملايين طالب حتى عام 2022.

"بنك المعرفة": نتيح إمكانيات فريدة للتعلم والتدريب وإتاحة العلوم والمعارف

وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري ضمن الأكبر عالميًا

ودعا المجلس التنفيذي لليونسكو في قراره المنظمة إلى دراسة تلك المبادرة المهمة بتمعن من أجل استخلاص أهم العناصر التربوية التي تنطوي عليها، ونقلها للدول أعضاء المنظمة من أجل استلهامها في معرض إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي.

في هذا السياق، دعا المجلس المنظمة إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة للدول الأعضاء من أجل تمكينها من إنشاء منصاتها الوطنية للتعلُّم الرقمي، وإلى تيسير تبادل الخبرات الوطنية والممارسات الفضلى والمساعدات التقنية والمالية اللازمة بين تلك الدول من أجل تمكينها إنشاء منصات التعلم الرقمي، وذلك في سياق مساعي تحقيق التحول الرقمي في قطاع التعليم الذي يعتبر من أبرز نتائج قمة تحويل التعليم التي عُقدت بنيويورك في شهر سبتمبر 2022.

بنك المعرفة المصري وفد مصر يونسكو مصر السيسي

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟