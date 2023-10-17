الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"

وزيرة الهجرة: حريصون على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التوعية وربط أبنائنا بالوطن

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

 استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في التسويق والحلول الرقمية، لبحث التعاون بشأن الترويج للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

يأتي ذلك في إطار تضافر الجهود والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"

 

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على استخدام كافة الوسائل المتاحة للتواصل مع المصريين بالخارج والترويج لاستراتيجية الدولة المصرية، في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن اللقاء شهد طرح رؤى جديدة لإيصال أهداف المبادرة لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف بشكل جذاب وطرق غير تقليدية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تحمل شعار«جذورنا المصرية».

وتابعت وزيرة الهجرة أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تأتي لتسلط الضوء على جذورنا المصرية، وما تمتاز به مصر من مقومات حضارية وتاريخية، نحرص على إيصالها لأبناء الجيلين الثاني والثالث، وتعريفهم بما شهدته مصر من تناغم بين شعبها والحضارات المتعاقبة على أرضها وعدم تغير الهوية المصرية ونجاحها في صهر الثقافات المختلفة لتكتسب ملامح مصرية أصيلة، وهو ما يمنحنا التفرد والتميز، على مدار أكثر من 7 آلاف عام.

وزيرة الهجرة تستقبل قنصل عام مصر الجديد فى دبى لبحث التعاون فى تلبية احتياجات الجالية المصرية

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نسعى لتعزيز التعاون مع الشركاء لإيصال المحتوى والرسائل بشكل أكبر، إلى أبناء الجيلين الثاني والثالث والأسر المصرية بالخارج، مؤكدة تطلعها ليستفيد كل مصري بالخارج على اختلاف الأعمار، من المحتوى التفاعلي في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، ليعرفوا تاريخهم وحضارتهم، وإشراك دماء جديدة لتكون هناك المزيد من الأفكار المبتكرة والجاذبة للفئات المستهدفة بالمبادرة، لتعزيز الولاء والانتماء.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة عقدت العديد من الأنشطة التفاعلية، والفعاليات، بمشاركة د. وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، ود. ميسرة عبد الله، نائب رئيس متحف الحضارات، في المدارس الدولية، وبمشاركة عدد من أبناء المصريين بالخارج، بجانب إطلاق أول معسكر تفاعلي، للأطفال، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

وأكدت وزيرة الهجرة أننا نسعى للتحدث إلى العائلات المصرية بالخارج، أيضا، لمساعدتهم في تعريف أبنائهم بالإنجازات المصرية، وما قدمته من تطور في مختلف المجالات.

 

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وزيرة الهجرة: موجودة مع المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل وأتلقى أى شكاوى

ومن ناحيتهم، استعرض ممثلو الشركة ملامح التعاون ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، والمعسكرات الخاصة بتوعية الأطفال بحضارتهم وتاريخهم، مع استخدام محتوى متنوع، وشخصيات ذات خبرة في مصر وتاريخها، على مدار الحضارات.

وأضافوا أن المرحلة الثانية، تأتي وفقا لتوجهات القيادة السياسية، وتعتزم وزارة الهجرة من خلالها استعراض تاريخ مصر عبر المراحل المختلفة، لتشمل الهُوية والتراث والثقافة وما تمتاز به مصر، عبر تاريخها وحضاراتها المختلفة، بالتعريف بالتراث من ملابس وأكلات وسمات تميز كل حضارة، حتى عصرنا الحالي، بمشاركة مؤثرين من مختلف الفئات، بجانب استعراض عدد من النماذج الترويجية والنماذج المصممة للمبادرة لوضعها في المدارس الدولية، لتعريف الطلاب بالمبادرة.

التنمية المستدامة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي للمبادرة الرئاسية اتكلم عربي المبادرة الرئاسية اتكلم عربي

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