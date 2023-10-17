الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السياحة والمصايف بالإسكندرية تشن حملات رقابية على 112 منشأة تجارية

حملات على المنشآت
حملات على المنشآت السياحية بالإسكندرية

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، عدد من الحملات الرقابية المكبرة خلال الأسبوع الماضي، شملت  أحياء وسط، وشرق والجمرك.

جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وأسفرت حملات التفتيش والمتابعة على 112 منشأة تجارية تم التفتيش عليها جميعًا، وتسجيل مخالفات متنوعة ما بين منشآت غير ملتزمة بقائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، ووجود قائمة أسعار منتهية، ومنشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وأخرى غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار.

تلقى شكاوي المواطنين واستفساراتهم 

هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم على الأرقام التالية: 01270746490 - 01289252668 -01119555946 - 01501267888  أو عبر الصفحة والموقع الرسمي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق

وكان قد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأكد الشريف أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط الأسعار خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التي تُنفذها المحافظة.

وأوضح أنه في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تم تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي بالتنسيق بين كل من محافظة الإسكندرية والقطاع الخاص ومديرية التموين.

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