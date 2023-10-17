"بحوث الصحراء" و"فاو" يبحثان سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم الثلاثاء، وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين- ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور محمد يعقوب- نائب ممثل المنظمة والدكتور أشرف الصادق- مستشار بالمنظمة خلال زيارتهم لمركز بحوث الصحراء لمناقشة سبل التعاون المشترك وقد حضر اللقاء الدكتور.ايهاب زغلول- رئيس محطة رأس سدر، الدكتور عماد عوض- المنسق العام لمشروعات المركز بسيناء.

النهوض بالخطط التنموية الزراعية



وقال رئيس مركز بحوث الصحراء، إن تلك الزيارة تأتى في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يدعم التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشاكل وطرق التغلب عليها على أرض الواقع.

زيارة جنوب سيناء

وأضاف أن تلك الزيارة هي استكمال لزيارة الوفد لمحطة رأس سدر بجنوب سيناء حيث تم الاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية كذلك أنشطة الإنتاج الحيواني الإبل والهجن والأغنام واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف

ومن جهته؛ أوضح رئيس محطة رأس سدر، أن زيارة المحطة تأتي للاستفاده من الإمكانات المادية والعلمية بالمحطة لتنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء مضيفا إن هذه الزيارة هى باكورة التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لتنفيذ العديد من المشروعات على ارض جنوب سيناء.

وأشاد الوفد بالإمكانيات والكفاءات المتميزة لمركز بحوث الصحراء، معربين عن سعادتهم باستمرار التعاون مع المركز في الفترة المقبلة، ما يُساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.