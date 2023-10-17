الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتتح مدرسة الشهيد كريم مصطفى للتعليم الأساسي

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة مدرسة الشهيد كريم مصطفى للتعليم الأساسي في قرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية.

وحضر الافتتاح المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، ومدير مديرية الطرق والنقل، ومنسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، ورئيس قرية التقدم، ووالدة الشهيد كريم مصطفى، إضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

رفع كفاءة وصيانة المدرسة

وتشمل أعمال رفع كفاءة وصيانة المدرسة بالكامل بالإضافة إلى دهانات وأعمال السباكة والكهرباء بالإضافة إلى أساس جديد.

وأشار "وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة" إلى أن أعمال رفع الكفاءة بالمدرسة بلغت مليون و٣١٧ ألف جنيه، وتتكون المدرسة من دور أرضي وطابق أول وتضم عدد ٢٨ فصل من الفصول الدراسية وعدد ٢٨ من دورات المياه.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة، وكذلك المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.

يذكر أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ ١٣٥ مشروع تم تنفيذهم في أربع قرى رئيسية و٣٧ تابع.

اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للمبادرة الرئاسية حياة كريمه وزارة التربية والتعليم القيادة السياسية القنطرة شرق

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