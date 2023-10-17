تداول 11 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة والذي بلغ 7 سفن. تم تداول 11000 طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 661 شاحنة و115 سيارة.

وتشمل حركة الواردات 4000 طن من البضائع، و245 شاحنة و79 سيارة، في حين تشمل حركة الصادرات 7000 طن من البضائع، و376 شاحنة و36 سيارة.

من المقرر مغادرة السفينتين "الحرية" و"دليلة" من ميناء سفاجا اليوم، بينما استقبل الميناء في الأمس السفينتين "الحرية" و"دليلة"، وغادرت العبارة "أمل". كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن من البضائع و168 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وهي "كوين نفرتيتى"، "إيلة" و"بريدج".