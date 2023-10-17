وكيله تفاوض مع مسئولين سعوديين.. سيميوني يفكر في الرحيل عن أتلتيكو مدريد

يفكر دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في إنهاء حقبته التاريخية مع النادي والرحيل.

ويتولى دييجو سيميوني تدريب فريق أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر من عام 2011.

ولن يرحل سيميوني عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث أن وكيل أعماله تواصل مع مسئولين سعوديين للحديث عن انتقال محتمل لسيميوني في صيف عام 2025.

وقد يتوصل سيميوني لاتفاق مع أتلتيكو لتمديد عقده ولكن يبدو أنه يفكر في إنهاء مسيرته مع النادي في وقت قريب.

وبدأ دييجو سيميوني مسيرته التدريبية على كمدربًا لفريق راسينج الأرجنتيني في فبراير 2006 ورحل عن الفريق بعد 3 أشهر فقط وانتقل لتدريب نادي إستوديانتس منذ مايو 2006 ورحل عن النادي في ديسمبر 2007 ليتولى تدريب فريق ريفربليت في يناير 2008 وحتى نوفمبر 2008 وبعد رحيله عن النادي انتقل لتدريب فريق سان لورينزو منذ إبريل 2009 وحتى إبريل 2010، ثم تولى تدريب فريق كاتانيا الإيطالي منذ يناير 2011 وحتى يونيو من العام نفسه ثم عاد لتدريب فريق راسينج منذ يوليو 2011 ولمدة 5 أشهر قبل أن ينتقل لتدريب أتلتيكو مدريد.

وحقق دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد لقب الدوري الإسباني مرتين في موسمي 2013-2014، و2020-2021، وبطولة اليوروبا ليج في موسمي 2011-2012، و2017-2018 بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي في موسمي 2012-2013، و2018-2019، كما حقق لقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2012-2013، والسوبر المحلي في موسمي 2013-2014، و2014-2015، كما حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب في العالم لموسم 2015-2016.

وخاض أتلتيكو مدريد 637 مباراة تحت قيادة دييجو سيميوني، وحقق الفوز في 377 مباراة وتعادل في 144 وخسر 116 مباراة، وسجل الفريق تحت قيادته 1075 هدفًا وسكنت شباكه 521.