الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس رحب بزيارة السيد فقيه إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المبعوثين الخاصين في إفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة، معربًا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الإفريقية، لدفع العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين.

من جانبه؛ أكد "فقيه" أهمية مصر وثقلها في القارة الإفريقية، معربًا عن تقديره للجهود المصرية للمساعدة على تعزيز الجهود التنموية لأشقائها بالقارة، فضلًا عن الحرص على الإسهام في صون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة، بما في ذلك من خلال استضافة خلوة المبعوثين الخاصين الأفارقة، وتقديم الدعم الموضوعي واللوجستي الكامل لإنجاحها، حيث تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب المتنوعة، للمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

كما صرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والقارية، ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الإفريقية وجهود تسويتها سياسيًا، وفي مقدمتها الوضع في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، إلى جانب الأوضاع في السودان الشقيق.

وزير الخارجية رئاسة الجمهورية المفوضية الإفريقية مفوضية الاتحاد الافريقي

مواد متعلقة

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الحصار على غزة وأمر الإخلاء للمدنيين انتهاك للقانون الدولي

"تطوير التعليم بالوزراء" يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية في التدريب والاستشارات الهندسية

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"أمها رجعت فجأة".. مدرس يقفز من السادس لإخفاء علاقته بطالبة في الإسكندرية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟