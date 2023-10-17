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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 ديسمبر.. الحكم على المتهمين بإنهاء حياة مواطن لسرقة أمواله

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، حجز الحكم على المتهمين بقتل شخص لسرقة أمواله بالعمرانية، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ترصد المتهمين لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة سحب أموال، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قام بقتله بمساعده المتهمين الآخرين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين " د.ا.ع" 28 سنة، "م.ع.ق" 26 سنة طالب بمعهد الدراسات النوعية، " د. ف. ع" 32 سنة عاطل، " د.م.س"25 سنة عاطل،"  م. س. ط" 30 سنة عاطل،"  ى. م.ي"30 سنة عاطل،" إ. ا. ذ"30 سنة سائق،" م. س. م"،" م.س.م" 25 سنة مسؤول مبيعات، تهمه قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا مع سبق الإصرار،  لسرقه أبيه بعد سحبه أموال كثيرة من ماكينة البنك.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتي الثامن، تهمه قتل المجني عليه" ياسر. م" عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل من يعترض سبيل جريمتهم، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وأعدوا لهذا الغرض بندقية آلية وخرطوش، ووزعوا المهام فيما بينهم، حيث تخصص المتهم التاسع في مراقبة عملاء أحد البنوك أثناء سحبهم المبالغ المالية من الماكينة، واختير المجني عليه "محمد م" من بين العملاء لسحبه مبلغ مالي كبير، فتتبعه المتهم التاسع، وأمد باقي المتهمين بالمعلومات الكافية باوصاف المجني عليه، ذلك الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام مخططهم الإجرامي.

جنايات جنوب الجيزة المستشار عبد الشافي عثمان العمرانية ماكينة سحب أموال النيابة العامة

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