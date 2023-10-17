الزمالك يُعلن موعد عودة أوسوريو إلى القاهرة

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، موعد وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة.

وقال "السيد"، في بيان، إن المدير الفني سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، قامًا من إنجلترا، حيث كان يقضي سريعة مع أسرته.

وأضاف مدير الكرة، أن أوسوريو سيقود تدريبات الفريق غدا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات الجزيري

خاض سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيز الجزيري للمباريات المقبلة.

وركض اللاعب بالركض حول الملعب عقب انتهاء المران وخاض تدريبات متنوعة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد خوض جميع فقرات المران الجماعي بشكل طبيعي سواء الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

و قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول عبارة عن تدريبات تمرير الكرة في مساحات مختلفة بأسرع وقت ونقلها للمكان المطلوب.

وفي الجزء الثاني قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة فقرة خاصة بالتسديد على المرمى بجانب العرضيات وأمور تكتيكية أخرى، وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام قيادة مجموعة، في حين قام أحمد مجدي وفريدى هيريرا المدربين المساعدين بقيادة المجموعة الثانية.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها، وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين تعليمات فنية خاصة من خلال محاضرات متواصلة وسريعة داخل أرضية الملعب.

و شهدت التقسيمة حماس وتركيز من جميع اللاعبين من خلال تنفيذ كل الأمور الفنية المطلوبة منهم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.