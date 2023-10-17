الزمالك مع سموحة.. أبرز مواجهات الجولة الرابعة من "دوري نايل" في ظل غياب الأهلي

تعود مسابقة دوري نايل من جديد (موسم 2023/2024)، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية خلال شهر أكتوبر الجاري، الذي تنتهي اليوم الثلاثاء.

وتشهد هذه الجولة، غياب الأهلي عن الظهور، بسبب مشاركة في دوري السوبر "ليج"، الدوري الإفريقي، في نسخته الأولى، والبطولة تعد أحدث مسابقات الاتحاد الإفريقي "كاف" في الموسم الحالي.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الجونة، الجمعة المقبلة على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، إلا أن تعارض المباراة مع مباراته أمام سيمبا التنزاني بالعاصمة دار السلام، مساء اليوم ذاته، في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي، دفع رابطة الأندية المحترفة لتأجيل المواجهة لوقت لاحق، لاسيما أن مباراة الإياب، بين الأهلي والفريق التنزاني، ستقام الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وتقام منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل، على مدار 3 أيام متواصلة، اعتبارا من الجمعة المقبلة وتستمر حتى الأحد القادم 22/10/2023

مواعيد مباريات الجولة الرابعة بدورى نايل

الجمعة 20 أكتوبر 2023

المصري البورسعيدي & طلائع الجيش.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

سيراميكا كليوباترا & الداخلية.. الرابعة عصرا أيضا (ستاد الجبل الأخضر).

السبت 21 أكتوبر 2023

بلدية المحلة & الاتحاد السكندري.. الرابعة عصرا (ستاد غزل المحلة).

الزمالك & سموحة.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

إنبي & البنك الأهلي.. السابعة مساء ( ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

الأحد 22 أكتوبر 2023

المقاولون العرب & زد.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

الإسماعيلي & فاركو.. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

مودرن فيوتشر & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

نتائج الجولة الثالثة للدوري الممتاز

زد 3 بلدية المحلة 3.

سموحة 2 المقاولون 1

الاتحاد السكندري 2 الجونة 2

فاركو 2 سيراميكا كليوباترا 2

الداخلية 1 المصري البورسعيدي 3

طلائع الجيش 0 مودرن فيوتشر 2

البنك الأهلي 1 الزمالك 2

الأهلي 3 الإسماعيلي 1

بيراميدز 1 إنبي 0