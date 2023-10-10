الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزها الزمالك مع سموحة.. مواجهات الجولة الرابعة للدوري الممتاز

بلدية المحلة
بلدية المحلة

اختتمت أول أمس الأحد، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024)، والتي شهدت عودة الأهلي مجددا للساحة، عقب غيابه في الجولة الثانية وتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، بسبب ارتباطات الفريق الأحمر القارية.

ومع انتهاء منافسات الجولة الثالثة للدوري، أصبح عن الجولة التي تليها وتحديدا الرابعة، هو الشاغل الأول والأخير لكل متابعي الساحرة المستديرة، لذلك نرصد لكم في السطور التالية، مواعيد مباريات هذه الجولة بالكامل باليوم والساعة..

وتشهد منافسات الجولة الرابعة للدوري، غياب الأهلي مجددا عن الساحة المحلية.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة للدوري الممتاز (2023/2024)

الجمعة 20 أكتوبر 2023

المصري البورسعيدي & طلائع الجيش .. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

سيراميكا كليوباترا & الداخلية .. الرابعة عصرا أيضا (ستاد الجبل الأخضر).

السبت 21 أكتوبر 2023

بلدية المحلة & الاتحاد السكندري .. الرابعة عصرا (ستاد غزل المحلة).

الزمالك & سموحة .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

إنبي & البنك الأهلي .. السابعة مساء ( ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

الأحد 22 أكتوبر 2023

المقاولون العرب & زد .. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

الإسماعيلي & فاركو .. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

مودرن فيوتشر & بيراميدز .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

بينما تم تأجيل مواجهة الجونة مع الأهلي، على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، لآجل غير مسمى، لارتباط المارد الأحمر، بمواجهة سيمبا التنزاني، في بطولة السوبر "ليج" (الدوري الإفريقي) في نسخته الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة الدوري الممتاز، تشهد حاليا فترة توقف دولي، نظرا لانشغال المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، بمدينة أبوظبي بالإمارات.

بينما جاءت نتائج الجولة الثالثة للدوري الممتاز، على النحو التالي..

زد 3 بلدية المحلة 3.

سموحة 2 المقاولون 1

الاتحاد السكندري 2 الجونة 2

فاركو 2 سيراميكا كليوباترا 2

الداخلية 1 المصري البورسعيدي 3

طلائع الجيش 0 مودرن فيوتشر 2

البنك الأهلي 1 الزمالك 2

الأهلي 3 الإسماعيلي 1

بيراميدز 1 إنبي 0

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