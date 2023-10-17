تقارير سعودية: طارق حامد ينتظم في تدريبات ضمك غدا

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن المحترف المصري طارق حامد، نجم خط وسط فريق ضمك السعودي، سيصل غدا الأربعاء إلى محافظة خميس مشيط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية السعودية"، اليوم الثلاثاء: "طارق حامد سينتظم في تدريبات فريق ضمك، فور وصوله للسعودية، استعدادا لمواجهة النصر، بدوري روشن للمحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن طارق حامد، كان متواجدا مع بعثة المنتخب الوطني الأول، خلال مواجهة الجزائر أمس، الاثنين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، ضمن الأجندة الدولية.

وشارك طارق حامد بقميص المنتخب خلال فترة التوقف بمباريات الثلاث التي خاضها أمام تونس، زامبيا والجزائر.

موعد مباراة ضمك والنصر بدوري روشن السعودي للمحترفين

ويستعد فريق ضمك لمواجهة نظيره النصر، مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل ضمك المركز العاشر، بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين و4 تعادلات و3 هزائم.

وكان طارق حامد، انضم لصفوف فريق ضمك، مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع فريقه السابق اتحاد جدة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد ربطت مؤخرا، اسم طارق حامد بالعودة مجددا إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة وتحديدا في يناير 2024، حيث يرغب اللاعب في إنهاء مسيرته الكروية داخل القلعة البيضاء.