افتتاح مجمع الخدمات الزراعي والبيطري وتجميع الألبان بقرية التقدم بالإسماعيلية

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، مجمع الخدمات الزراعي والبيطري بقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وكيل وزارة الزراعة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مدير مديرية الطرق والنقل، منسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، رئيس قرية التقدم ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ٥٠٠ م٢، ويتكون المبنى من طابقين كما يضم المشروع مركز إرشاد زراعي ووحدة طب بيطري ومركز لتجميع الألبان.

الخدمات الزراعية

وأشار "وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة" إلى أن المبنى يقدم كافة الخدمات الزراعية من احتياجات المزارعين من مستلزمات زراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى توفير الخدمات البيطرية من متابعة وتوفير اللقاحات والأمصال للثروة الداجنة والحيوانية والندوات الإرشادية ومركز لتجميع الألبان.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة وكذلك المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق، جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.

حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا

الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ ١٣٥ مشروع تم تنفيذهم في 4 قرى رئيسية و٣٧ تابعا.