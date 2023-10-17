الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مجمع الخدمات الزراعي والبيطري وتجميع الألبان بقرية التقدم بالإسماعيلية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، مجمع الخدمات الزراعي والبيطري بقرية التقدم التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، ويأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وكيل وزارة الزراعة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مدير مديرية الطرق والنقل، منسق مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، رئيس قرية التقدم ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع ٥٠٠ م٢، ويتكون المبنى من طابقين كما يضم المشروع مركز إرشاد زراعي ووحدة طب بيطري ومركز لتجميع الألبان.

الخدمات الزراعية

وأشار "وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة" إلى أن المبنى يقدم كافة الخدمات الزراعية من احتياجات المزارعين من مستلزمات زراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى توفير الخدمات البيطرية من متابعة وتوفير اللقاحات والأمصال للثروة الداجنة والحيوانية والندوات الإرشادية ومركز لتجميع الألبان.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ما تشهده محافظة الإسماعيلية خلال السنوات الأخيرة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة وكذلك المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين خاصة بعد أن تم اختيارها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أن اختيار مركز القنطرة شرق، جاء تأكيدًا من القيادة السياسية نحو تحسين حياة المواطنين بقرى شرق القناة وتوفير كافة سُبل الحياة الكريمة لهم.

حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا

الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق يبلغ ١٣٥ مشروع تم تنفيذهم في 4 قرى رئيسية و٣٧ تابعا.

مجمع الخدمات الزراعي محافظة الإسماعيلية حياة كريمه وزارة الزراعة الخدمات الزراعية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يشهد أعمال رفع كفاءة وصيانة مبنى إدارة الشمال التعليمية

محافظ الإسماعيلية يفتتح وحدة طب أسرة الشيخ زايد "الحرفى"

رئيس جامعة قناة السويس يشهد حفل تكريم المتفوقين من خريجى كليات الهندسة

"ثقافة الإسماعيلية" تنظم أمسية استعراضية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

وفاة قائد فرقة تراث السمسمية بالإسماعيلية يحيى مولر

رئيس جامعة القناة يستقبل نائب وزير التعليم الصيني

وفد جامعة القناة يشارك في النسخة التاسعة لقمة تيكني الإسكندرية 2023

المشاركون بالقوافل الإغاثية لغزة: نساعد إخوتنا فى الصمود أمام الاحتلال الإسرائيلى

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهريّ والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة