الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد أعمال رفع كفاءة وصيانة مبنى إدارة الشمال التعليمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أعمال رفع الكفاءة والصيانة لمبنى إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وذلك في ضوء احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

أبرز الحضور

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبدالكريم، مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

تفاصيل تطوير المبنى

وتبلغ مساحة المبنى الإجمالية حوالي ٣٠١٠ أمتار مربعة، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بسعة ٣٤ مكتبًا.

حيث تم رفع كفاءة المبنى بالكامل وتزويده بنظام إطفاء الحرائق، بتكلفة إجمالية تجاوزت ٣ ملايين جنيه.

وأكد محافظ الإسماعيلية على اهتمام المحافظة بإنشاء وصيانة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بالإسماعيلية؛ دعمًا للعملية التعليمية، مشيرًا إلى ما تشهده المحافظة من تنمية شاملة في كل المناحي ومنها قطاع التربية والتعليم.

 

الإسماعيلية تحتفل بالعيد القومي 

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في ١٦ أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني، حيث خرجت مظاهرات لطلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) نتيجة إلغاء معاهدة ١٩٣٦، ضد معسكرات الإنجليز عام ١٩٥١م.

ففي ١٦ أكتوبر ١٩٥١ اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات ١٩٣٦، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية، وانضم إليهم عدد من عمال مصنع الكوكاكولا وعمال السكة الحديد، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبي.

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