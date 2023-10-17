الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الأستاذة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الموضوعات فى إطار دعم التعاون المثمر بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق ضمن خطة تطوير القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والأستاذ عادل والي.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأستاذة ميرفت حطبة، خطة التطور السياحي الذى تشهده بورسعيد فى المنشآت السياحية والذى يعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة ويجعلها في مصاف المدن السياحية، مؤكدا أهمية التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق من أجل تحقيق مزيد من التطور فى القطاع السياحى ببورسعيد وإحداث رواج سياحي، يعود على المحافظة وأبنائها بالخير.

ومن جانبها، أعربت ميرفت حطبة عن فخرها بالإنجازات والتنمية التى شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرا، مؤكدة ترحيبها بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد لتحقيق تنمية سياحيا تليق بواقع وحضارة بورسعيد.

وفي شأن آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا صناعيا من دولة الصين،  في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يسهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المهندس، واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كل المجالات، متناولا الحديث حول  الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد وخاصة شرق بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية،  فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، مستعرضًا مقومات المناطق الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد، ووجود الموانئ التي تسهل إجراءات وتداول البضائع بين بورسعيد وجميع الدول، فضلا عن مميزات الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد، هذا بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتي توفر أكثر من 42% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أى عقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كل القطاعات.

وخلال اللقاء، استعرض الجانب الصيني مقترح المشروع الصناعي فضلا عن مقترحات المواقع والمساحات المطلوبة  لإقامة المشروعات الصناعية بالتعاون بين المحافظة والجانب الصيني، والتي تدعم خطة الارتقاء بالقطاع الصناعي ويجعل بورسعيد في مصاف المدن الصناعية، كما قدم الوفد الصيني فيلما حول مقترح مشروع التعاون.

من جانبهم، وجه الوفد الصيني الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله ودعمه المتواصل لرجال الأعمال من كل أنحاء العالم، كما أشادوا بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي كانت الدافع الأول لحرصهم على إقامة استثمارات بهذه المحافظة الواعدة.

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
سياحية - شارع بورسعيد محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان سبل التعاون

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