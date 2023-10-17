الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: قمة القاهرة فرصة لتحقيق السلام بالمنطقة من خلال حل سياسى

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القمة الدولية التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث مستجدات القضية الفلسطينية ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع "هندي": "القمة فرصة أيضًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي"، مؤكدًا أن مصر ستظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى، وأن القمة تؤكد تطلع مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي عادل وشامل لهذه القضية، والوصول لحلول سلمية مستدامة، وذلك من خلال عقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر القضايا الإنسانية التي تشغل العالم

وأكد أن القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر القضايا الإنسانية التي تشغل العالم على مر السنين الممتدة منذ عام 1948، ومنذ تلك اللحظة وتعمل الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول وفي ضوء ذلك، لافتًا إلى أن عقد قمة دولية لبحث القضية الفلسطينية يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات عديدة ومستجدات مستمرة، ومن المهم أن تتعامل معها الدول العربية بشكل جماعي بالدعم والمساندة الصريحة، والتأكيد على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.

فرحات: الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته ويبذل جهودًا مكثفة لوقف العدوان

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية للدعوة الهامة، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك دور القيادة السياسية المصرية التاريخي والمؤثر في القضية الفلسطينية، التي تسخر شتى جهودها لاحتوائها، والعمل على الوصول لحلول من شأنها تهدئة الأوضاع في المنطقة.
وأضاف فرحات: "الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، ويبذل جهودًا مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، مشددًا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم كل خطوات السلام وتصعيد الجهود الدولية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول سلمية تلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

النائب عمرو هندي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهريّ والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة