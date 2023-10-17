برلمانى: قمة القاهرة فرصة لتحقيق السلام بالمنطقة من خلال حل سياسى

قال عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القمة الدولية التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث مستجدات القضية الفلسطينية ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع "هندي": "القمة فرصة أيضًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي"، مؤكدًا أن مصر ستظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى، وأن القمة تؤكد تطلع مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي عادل وشامل لهذه القضية، والوصول لحلول سلمية مستدامة، وذلك من خلال عقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر القضايا الإنسانية التي تشغل العالم

وأكد أن القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر القضايا الإنسانية التي تشغل العالم على مر السنين الممتدة منذ عام 1948، ومنذ تلك اللحظة وتعمل الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول وفي ضوء ذلك، لافتًا إلى أن عقد قمة دولية لبحث القضية الفلسطينية يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات عديدة ومستجدات مستمرة، ومن المهم أن تتعامل معها الدول العربية بشكل جماعي بالدعم والمساندة الصريحة، والتأكيد على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.

فرحات: الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته ويبذل جهودًا مكثفة لوقف العدوان

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية للدعوة الهامة، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك دور القيادة السياسية المصرية التاريخي والمؤثر في القضية الفلسطينية، التي تسخر شتى جهودها لاحتوائها، والعمل على الوصول لحلول من شأنها تهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأضاف فرحات: "الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته، ويبذل جهودًا مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، مشددًا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم كل خطوات السلام وتصعيد الجهود الدولية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول سلمية تلبي حقوق الشعب الفلسطيني.