الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كيف حاكت المصممة لارا ديزيي الثقافة الكردية من خلال أزيائها؟

المصممة لارا الديزيي
المصممة لارا الديزيي

خلال تصاميمها النابضة بالحياة، تسلط لارا ديزيي، المديرة الإبداعية للأزياء الراقية الكردية، الضوء على التراث الثقافي لكردستان العراق على المسرح العالمي، حيث صممت المصممة فساتين تقليدية بلمسة عصرية وقدمت مجموعتها لخريف 2023 خلال أسبوع الهوت كوتور في باريس في يوليو.

وتعكس المجموعة رؤية ديزني للمرأة الكردية التي تصفها بأنها قوية ومرنة: "لقد كنت متحمسة للغاية وممتنة لمشاركة ألوان ثقافتي من خلال إبداعاتي.. لقد كانت ليلة مليئة بالحب والعواطف التي سأتذكرها دائمًا".

30 مظهرًا نسقت بدقة مع المجوهرات والإكسسوارات في تصميمات لارا ديزني

ولدت المصممة في فيينا ونشأت في الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن حبها لكردستان وثقافتها التاريخية وفولكلورها العميق لا ينتهي، قبل العرض، كان أمام Dizeee ستة أسابيع فقط للتحضير، تتضمن المجموعة 30 مظهرًا تم تنسيق كل منها بدقة مع المجوهرات والإكسسوارات المتطابقة، تم تصميم كل قطعة بعناية ودمجت مجموعة مختارة من الألوان والأنماط المصممة بدقة والتي تجسد تاريخ وتقاليد كردستان الطويلة.

يتميز الزي الكردي التقليدي بالكثير من الألوان، يمكن أن يكون فستانًا طويلًا ترتديه بمفرده أو بنطالًا وقمة مع سترة، تأتي الأحزمة بألوان متناسقة أو ذهبية مع أغطية للرأس ملفتة للنظر لإضفاء لمسة جمالية على الزي.

فساتين لارا مصنوعة من مجموعة من الأقمشة الفاخرة، والتي تشمل الساتان والحرير والمخمل والدانتيل والجورجيت، كما أطلقت مجموعتها الأولى Dream، العام الماضي وكانت انعكاسًا لفخرها بكردستان، أحد التصاميم التي حظيت باهتمام كبير كان يحمل اسم Love Story. وفي حديثها عن التصميم قالت إنها أرادت إنشاء شيء لتُظهر للعالم أن قصة الحب يمكن أن تظل جميلة، حتى لو لم تكن لها نهاية سعيدة.

تم التقاط الصور للمجموعة في قلعة أربيل وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو في عاصمة كردستان العراق، أهدت ديزيي القطعة للنساء اللاتي وقعن ضحايا جرائم الشرف، وأولئك الذين لم يتمكنوا من الزواج من حب حياتهم.
 

لارا ديزيي المصممة لارا ديزيي ثقافة العراق اسبوع الموضة في باريس فساتين

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