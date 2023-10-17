الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع الاستعداد لزراعة القمح ومنظومة الأسمدة

متابعة الاسمدة
متابعة الاسمدة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع  الخدمات والمتابعة بالوزارة بمتابعة منظومة الأسمدة. 

زراعة القمح

وأجرى الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، جولة في محافظة كفر الشيخ لمتابعة تنفيذ توجيهات الوزير ترافقه لجنة من الإدارة، والدكتور ناجح غربية مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ.

شملت الجولة تنظيم التجهيز لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية وتعريف الحاضرين بالممارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها للقمح تمهيداً للبدء في تطبيق الدورة الزراعية، كما تم متابعة منظومة جمع وتدوير منظومة قش الأرز ومنع الحرق حفاظاً على البيئة من التلوث بالتنسيق مع مسؤولى وزارة البيئة.

منظومة الأسمدة 

وتابع "عيسى" أيضا منظومة حوكمة الأسمدة ومدى توافر الأسمدة والتقاوى في الجمعيات وكذلك متابعة تطوير الجمعيات والتحول والإرشاد الرقمي.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة بتكثيف التواجد مع المزراعين والمرور الميدانى استعدادا لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية، كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الارز حفاظا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزراعين.

الزراعة تتابع الاستعداد لزراعة القمح وبدء الدورة الزراعية ومنظومة

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